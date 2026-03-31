朝日放送テレビ（ABC）は31日、今夏で46年目に突入する「熱闘甲子園」のキャスターに、斎藤佑樹（37）、ヒロド歩美（34）が就任することを発表した。8月に開幕する「第108回全国高等学校野球選手権大会」の熱戦と球児の熱い思いを伝える。06年夏の甲子園を制し、“ハンカチ王子”としてフィーバーを巻き起こした斎藤は、これで4年連続の“登板”。「熱闘甲子園のキャスターを務めさせていただくのも、今年で4年目となりました