「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）試合開始２時間前の段階でグラウンドに阪神園芸のスタッフが登場。決戦の舞台を整えるための“神整備”がスタートした。この日は未明から大粒の雨が降り注いだが、グラウンドには全面シートが敷かれていた。天候を予想して前日から用意されていたもので、雨による影響を最小限にとどめた形だ。この日は全国的に春の嵐で兵庫県でも当初、夕方まで雨が降り