速水もこみち（41）が31日、インスタグラムを更新し、18歳で芸能界デビューした当時から所属した芸能事務所の研音を、同日で退所すると発表した。直筆の文書を発表し「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と報告した。速水は2002年（平14）10月期のテレビ朝日系ドラマ「逮捕しちゃう