大破した米空軍の早期警戒管制機「E3セントリー」/Air Force amn/nco/snco/Facebook（CNN）サウジアラビアの空軍基地に対するイランの攻撃で、米空軍の早期警戒管制機（AWACS）「E3セントリー」1機が破壊されたことを受け、今後イランからの脅威を遠距離から探知する米国の能力が損なわれる恐れがある。専門家らが指摘した。CNNが位置情報を特定した衝撃的な画像には、尾部が折れ、特徴的な回転式レーダードームが損壊した機体の様