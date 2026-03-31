NHK「おかあさんといっしょ」の21代目うたのおねえさんを務めた歌手、タレントの小野あつこ（34）が31日までにインスタグラムを更新。調理師専門学校を卒業したことを報告した。小野は「先日、新宿調理師専門学校夜間部を卒業しました」と卒業証書を手にした写真を公開。「食育に関わる仕事に携わりたいと思う中で、自分の包丁の持ち方や調理法、衛生に対する感覚や認識が本当に適切なのかと疑問に感じ、一度基礎から学んでみたい