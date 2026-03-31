?親父超え?なるか――。４月から練習生として全日本プロレスに入団する塙元輝（２５）が独占インタビューに応じ、プロレスラーとして歩み始める現在の心境を吐露した。お笑い芸人の父・はなわ（４９）の長男として、幼少期から世間の注目を集め続けた男が明かす父への複雑な思い、そして目指す?オンリーワン?なレスラー像とは…全てを熱く語った。――入団発表後、周囲の反響は塙想像以上にあった。もうちょっと否定されるか