お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が３１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自宅近くで不審者扱いされたことを明かした。真栄田は「近所歩いてたらさ、建物の角に４歳くらいの女の子が立ってて、そのすぐそばに女の子のちっちゃいリュックが落ちてたから、『リュック、リュック』と指差して近づいたら、角の先に、２０代くらいの母親いてさ、ずっとスマホいじってんのよ」と当時の状況を説明。近くに母親がいたこと