Image: Aotsuki_Design こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。機能的なキャンプギアは数多くあります。でも、見た目にもグッとくるモノって、意外と少なくないですか？軽い、コンパクト……だけじゃ満たされない何かがある。そんな方にぜひ知ってほしいのが、今回紹介するフィールドテーブル「機銃犬」です。メカニカルな造形に、思わず目が留まる