ＮＡＳＡの火星探査車キュリオシティが、まるでパーティーハットのように人工的に見える物体を撮影した。見解について、ＮＡＳＡと天体物理学者が真っ向対立している。米紙ニューヨーク・ポストが先日、報じた。キュリオシティが２０２２年８月に火星表面で撮影した画像の右下に、パーティーハットのような円すい形の物体が写っていた。ハーバード大学の天体物理学者アヴィ・ローブ氏が発見し、先日、ブログサービス「ミディア