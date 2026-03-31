30日、参議院予算委員会が開かれ、高市早苗首相（65）は立憲民主党の石垣のりこ氏（51）から、日本時間20日の日米首脳会談でのホワイトハウスでの“振る舞い”について質問を受ける場面があった。「高市氏は日米首脳会談で歴代大統領の肖像写真が並ぶ『プレジデンシャル・ウォール・オブ・フェーム』を見学。その際、唯一バイデン前大統領（83）の写真がなく、代わりに自動署名機『オートペン』によるバイデン前大統領の署名写真が