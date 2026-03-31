1.母猫のように慕っているから ヒザの上に乗った猫がうっとりした表情をしていたり、全身を丁寧に舐めるような仕草を見せていたりする場合は、あなたのヒザの上で完全にリラックスしていると考えられます。 毛繕い中は、大切なお腹をさらけだす無防備な体勢になりますから、誰の前でも見せられる行動ではありません。 飼い主さんを母猫のように信頼しているからこそ、ヒザの上でも安心して毛繕いができるのでしょう。