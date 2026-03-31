果たして、言われるほど“高市人気”は高いのだろうか。首長選挙で、自民党候補が立て続けに敗北し、党内に衝撃が走っている。【もっと読む】高市首相が石川県知事選の敗北にブチ切れ！ NHK調査でも内閣支持率が下落…人気低下の兆しに隠せぬ「焦り」東京都・清瀬市長選挙が29日に投開票され、無所属で現職の渋谷桂司市長（52=自民、公明推薦）が、無所属新人の元市議・原田博美氏（50=共産、社民推薦）に敗れた。自民党関係者