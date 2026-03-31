高市首相が固執する新年度予算案の年度内成立は下馬評通り頓挫し、30日の国会で「つなぎ」となる暫定予算が成立した。当初予算が自然成立する4月11日までの必要経費約8.6兆円を計上。暫定予算の成立は11年ぶりだ。【もっと読む】高市人気の逆回転が始まった！“にわか1強”を崩す「予算審議」「イラン戦争」「自衛官侵入事件」の三重苦高市首相から当初予算の早期成立をせっつかれる参院自民党は「4.3成立」を模索するものの、