「先週まで別の局に出ていたので、方々で裏切りだって言われてます」と語ったのは、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）。先週までは、「サン！シャイン」（フジテレビ系）に出演していたが、30日、「DayDay.」の月曜コメンテーターとして登場したのだ。【もっと読む】カズレーザーが新婚3カ月ですっかり愛妻家に？ ノロけも納得の二階堂ふみとの幸せ家庭生活「M−1グランプリ2015ファイナリスト、メイプル超合金カ