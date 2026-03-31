ガーナサッカー協会が公式声明ガーナサッカー協会（GFA）は3月31日、男子フル代表を率いるオットー・アッド監督と、即時効力をもって解任することに合意したと発表した。ガーナ代表は現地時間30日に行われたドイツ代表との国際親善試合では1-2で敗戦。W杯アフリカ予選後の昨年11月に日本と対戦し0-2で敗れ、その後韓国代表（0-1）、オーストリア代表（1-5）に敗れており、これで4連敗となっていた。ガーナはアフリカ予選で8