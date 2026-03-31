第8節終了時点で最下位と低迷AC長野パルセイロは3月31日、藤本主税監督との契約を3月30日付で解除したと発表した。同時に石原田啓太ヘッドコーチの契約解除、および後任として小林伸二監督と長島裕明ヘッドコーチの就任も併せて発表されている。藤本氏は山口県出身で、現役時代はアビスパ福岡やサンフレッチェ広島、名古屋グランパスエイト、ヴィッセル神戸、大宮アルディージャ、ロアッソ熊本でプレー。指導者としては熊本の