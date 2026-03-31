さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「おぱんちゅうさぎ」デザインの「折りたたみハンドル付保温ランチジャー」と「折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット」が登場。持ち運びに便利な「折りたたみハンドル」と、優れた保温・保冷機能を搭載した、用途に合わせて選べる「丼ランチ」と「スープランチ」の2種類がラインナップされています☆