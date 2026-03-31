カーリング女子で平昌五輪銅、北京五輪銀メダル「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美が３１日、自身のインスタグラムを更新し、チームを退団することを発表した。吉田は「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、３月３１日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告。「１２年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わら