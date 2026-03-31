記事ポイント74組のクリエイターが集結する過去最大規模のミニチュア合同写真展＆物販展喫茶・レトロ食堂など3テーマのPOP UPエリアと初心者向けワークショップを開催会場限定グッズや新作・未発表作品を多数展示・販売 精巧なミニチュアアートの合同写真展＆物販展「ミニチュア写真の世界展 2026」が、2026年4月10日（金）から東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催されます。過去最大規模で74組のクリエイターが集結し、新