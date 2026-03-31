記事ポイントサムティホールディングスがMLBドジャースと公式パートナーシップを締結山本由伸投手の登板試合でスタジアムLED演出・マウンド広告を展開ドジャースタジアム内の広告掲出でグローバルなブランド発信を推進 大阪の不動産会社・サムティホールディングスが、MLBを代表するロサンゼルス・ドジャースと公式パートナーシップを締結しています。山本由伸投手の登板試合ではスタジアムのLED演出やマウンド広告でサムティ