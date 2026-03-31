◆卓球▽Ｗ杯第１日（３０日、中国・マカオ）シングルスのＷ杯が開幕し、男女グループステージ初戦が行われた。女子は前回大会銅メダルの伊藤美誠（スターツ）らが順当に勝ち上がった。世界ランキング１０位の伊藤は、同６０位のチャン・モー（カナダ）にゲームカウント１―２から２ゲームを連取して逆転勝ちを収めた。日本勢トップの同６位・張本美和（木下グループ）は、Ｍ・バトラ（インド）にストレート勝ち。同９位の