記事ポイント日本児童養護施設財団が2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併し、返済不要の奨学金事業を承継一般家庭の大学進学率（約6割超）と比べて低水準にとどまる施設出身者の教育格差解消を目指す全国約610施設・約2.5万人の子どもたちへ、寄付を原資とした奨学金助成体制をさらに拡充 日本児童養護施設財団は、2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併し、児童養護施設出身の若者を対象とした奨学金事業を承