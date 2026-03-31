お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘さんが、NPO法人スーパーダディ協会が主催する「第9回スーパーダディアワード」を受賞しました。白いトロフィーを手に喜びを語った尾形さんは、子育てへの思いや芸人仲間との交流、理想の家族像について率直に話しています。 【写真を見る】【 パンサー・尾形貴弘 】「第9回 スーパーダディアワード」受賞「子どもはサッカーできるくらい11人欲しい」子育てに邁進するパパ有名人への賞尾形