■MLBブルージェイズーロッキーズ（日本時間31日、ロジャースセンター）オリオールズからロッキーズに移籍した菅野智之（36）が敵地で岡本和真（29）が所属するブルージェイズ戦に今季初登板。4回2/3（72球）を投げて、2安打2四球の1失点でマウンドを降りた。新天地でのデビュー戦となったロッキーズの菅野。2015年から2024年までの10年間、巨人で共にプレーした岡本と初対戦となり、第1打席は空振り三振、第2打席は