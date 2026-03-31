ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。「食べたい気持ちが大切なのですね〜」と題して綴りました。【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん「食べたい気持ちが大切なのですね」「まだ工夫すれば飲み込めます」 【ＡＬＳ闘病】津久井さんは「食べたい気持ちがあるうちに〜という欲求があるう