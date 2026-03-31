京王電鉄によりますと、きょう午前10時10分ごろ、京王線・中河原駅で起きた人身事故の影響で、京王線は府中駅から高幡不動駅の間で上下線ともに現在、運転を見合わせています。現在、振り替え輸送を行っていて、運転再開は午前11時50分ごろの見込みです。