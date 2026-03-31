参院財政金融委員会は31日、2026年度税制改正の関連法案などを自民、日本維新の会などの賛成多数で可決した。所得税が生じる「年収の壁」を現行の160万円から178万円に引き上げる減税が柱で、与党は同日の参院本会議で可決、成立させたい考え。税制改正には、住宅ローン減税の延長、拡充や、少額投資非課税制度（NISA）を27年から18歳未満に対象を広げることなどが含まれる。赤字国債の発行を26年度から5年間認める特例法案も