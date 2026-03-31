高輪ゲートウェイ駅に直結する「高輪ゲートウェイシティ」が28日にグランドオープンした。構想着手から約20年を経て、JR東日本が6000億円超をかけて大規模開発を進める「広域品川圏」の中核プロジェクトである。 東京ドーム1.2個分の広さの敷地に、ツインタワーの複合棟、泉岳寺駅に隣接する大規模複合棟、展示場やホールが入居する文化創造棟、住宅棟などが並ぶ国内最大級の「駅と一体の街