ストーカー殺人事件が相次ぐ中、元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏氏は目黒区のマンションで男女2人の遺体が見つかった事件についてもストーカー殺人事件の可能性を指摘する。【映像】事件直後の現場の様子3月11日、東京・目黒区のマンションの一室で火事があり、この部屋に住む女性と元交際相手の男性の2人が死亡した。しかし、2人の遺体には刺し傷があった。女性は首、男性は腹部に刺し傷があり、室内には包丁が落ちてい