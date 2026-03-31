お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、30日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。芸人人生が終わったと感じた出演番組について語った。太田はここ数年、TBS系選挙特番に出演。レギュラー番組で政治について語る場面も多く、とろサーモン久保田かずのぶは「太田さんぐらいの並びの芸人とかちょっと上の先輩とか、政治をちゃんと語れる番組に出たい人いると思いますよ。そこできるのは太