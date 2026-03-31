適度なお酒はコミュニケーションを円滑にする。しかし、杯を重ねるうちにネガティブな側面が顔を出してくる。トラブルを避けるために気を付けるべきことを、依存症を専門とする精神科医、松本俊彦先生に解説してもらった。気持ちを吐き出す手助けにはなるが…仕事や家庭で嫌なことがあった日に、気分転換としてお酒を飲む人もいるでしょう。お酒は人間の胸の内に秘めた気持ちを吐き出すことに役立ちます。同僚と飲んでグチを言い合