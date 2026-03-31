グラビアアイドルでプロ雀士の高梨あい（24）が31日までにXを更新。今夏ころから活動を一部休止すると発表した。高梨は「私、高梨あいは2026年夏頃を目安に活動を一部休止させて頂きます」と報告。「既にエントリーしているシンデレラファイトは出場します。麻雀プロの活動はシンデレラファイトの結果次第で続けさせて頂きますが、今期リーグ戦は休場予定です。月額会員制のファンティアは更新し続ける予定です。やむを得ない事情