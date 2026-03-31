ROCKプロジェクト「DREAM DIVER PROJECT」が始動し、伝説のボーカリスト・古市絢子（ふるいちあやこ）が22年ぶりに復活することが明らかになった。バンドプロジェクトは、「DREAM DIVER PROJECT」というユニット名で、このテーマソング「DREAM DIVER」を皮切りに、順次リリースをしていく予定だ。そのメインボーカルとして、伝説のバンド・03のボーカリストの古市絢子が22年ぶりに復活を果たした。また、ドラムには、現カシオぺア