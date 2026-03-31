ドローン測量などを担っている日本企業産業用ドローンソリューションや運航管理システム（UTM）を提供するテラドローンは、2026年3月23日、防衛装備品市場への本格参入を決定したと発表しました。【画像】クマ相手の防衛装備は開発済み!? これが、日本初のクマよけドローンです同社はまず、製品の輸出入や技術連携などを担う米国法人「Terra Defense（テラ・ディフェンス）」を、2026年度中に設立する予定です。グローバル展開を