AlibabaのAI研究チームであるQwen(Tongyi Lab)が「Qwen3.5-Omni」を2026年3月30日に発表しました。Qwen3.5-Omniはテキスト・画像・音声・動画の理解が可能なオムニモーダルモデルで、テキストだけでなく音声も生成することが可能。音声と映像の理解能力はGemini 3.1 Proを超えているとアピールされています。Qwen3.5-Omni: Scaling Up, Toward Native Omni-Modal AGIhttps://qwen.ai/blog?id=qwen3.5-omniQwen-Omni - Alibaba Clou