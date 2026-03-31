AIスマートグラス市場が成長した結果、リアルタイムナビゲーションやライブ翻訳など便利に使われる一方で、カンニングなど不正行為に利用されるケースも増えていると、海外メディアのRest of the Worldが伝えました。China’s early adopters embrace AI glasses - Rest of Worldhttps://restofworld.org/2026/china-ai-glasses-cheating-privacy-boom/Students Are Now Renting Smart Glasses to Cheat on Examshttps://gizmodo.c