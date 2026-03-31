30日に放送が始まったNHK連続テレビ小説「風、薫る」（総合テレビ）の初回の平均世帯視聴率は、関東地区で14.9％、関西地区で13.3％だったことが31日、ビデオリサーチの調査（速報値）で分かった。前作「ばけばけ」の初回視聴率は関東地区で16.0％、関西地区で14.8％だった。「風、薫る」は明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和と鈴木雅の2人をモデルにした物