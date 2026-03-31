「心理的安全性を高めよう」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、それを「とにかく優しくすること」だと解釈してしまい、かえってチームがまとまらなくなっているケースも少なくありません。部下に遠慮して指示を出せない、フィードバックが曖昧になってしまう。その結果、リーダーが軽く見られてしまうこともあるのではないでしょうか？今回のゲストは、『偉ぶらないけど舐められないリーダーの話し方』の著者であ