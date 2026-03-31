◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、好守備を披露した。守備で存在感を発揮した。７回１死。三塁線への痛烈なゴロに飛び込み、好捕すると一塁へ正確に送球。ファインプレーで場内を沸かせた。８回の守備から一塁にポジションを変えた。バットでは