盗難被害に遭ったルノワールの「魚」/Alamy Stock Photo（CNN）イタリア北部の美術館で、ピエール・オーギュスト・ルノワール、ポール・セザンヌ、アンリ・マティスの名画3点がわずか3分で持ち去られる盗難事件があった。当局が明らかにした。パルマ市の軍警察「カラビニエリ」とボローニャの文化遺産保護局広報がCNNに語ったところによると、パルマ市近郊にあるマニャーニ・ロッカ財団の美術館から、ルノワールの油絵「魚」（1917