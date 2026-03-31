フリーアナウンサー本行慶子（29）が31日までにインスタグラムを更新。妊娠を報告した。本行はエコー写真などをアップし「私事ですが、この度新しい命を授かりました。出産は夏頃を予定しております」と報告。「お腹の中で感じる胎動がとても愛おしく、母子共に健康に過ごしています。大好きだったマラソンをお休みすることに戸惑うこともありましたが、今しかできない貴重な経験だと前向きに受け止めています」と思いをつづった。