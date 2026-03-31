フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、29日に放送された「今どきじゃない会社で夢みる 僕と私の新入社員物語 後編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。上司に怒られる伊藤さん(C)フジテレビ今回の舞台は、全員が「ゾス!」と絶叫する朝礼から始まり、結