GMOインターネット、NTT東日本、NTT西日本、QTnetは3月30日、「IOWN （Innovative Optical and Wireless Network）」の「APN （All-Photonics Network）」を活用した東京-福岡間の遠隔分散型AIインフラの技術実証を完了したと発表した。IOWN APNにより東京-福岡間で遠隔分散型AIインフラを構築し、実用性能を確認○IOWN APNとは？なぜAIインフラで注目されているのか生成AIの普及に伴い、大規模言語モデル（LLM）などの学習に必要