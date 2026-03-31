グローバルグループENHYPENの4度目のワールドツアー開催が決定した。ENHYPENは、来る5月1〜3日の韓国・ソウル公演を皮切りに、世界21都市を巡るワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’」（以下、「BLOOD SAGA」）を開催する。【話題】ENHYPEN、“ヒスン脱退”で一部ファンと温度差日本においては、東京（12月1〜2日）、愛知（12月26〜27日）、福岡（2月6〜7日）、大阪（2月19〜20日）の4都市8公演が予定されている。EN