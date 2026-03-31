昨年11月にこの世を去った映画監督キム・チャンミンさんの死因が、暴行による脳出血だったことが遅れて明らかになった。3月31日、韓国メディア『聯合ニュース』の報道などによると、キム・チャンミンさんは2025年10月20日の未明、息子とともに京畿（キョンギ）道・九里（クリ）市のある食堂を訪れていた。【写真】キム・チャンミンさん、4人に臓器提供息子がトンカツを食べたがったため、早朝に店を訪れたという。なお、息子には自