ヒット曲『かわいいだけじゃだめですか？』で知られる日本のアイドルグループ「CUTIE STREET」が韓国市場に本格上陸し、影響力を証明した。CUTIE STREETは、日本のアソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した8人組のガールズグループだ。【注目】日本アイドル「FRUITS ZIPPER」、初の韓国公演が大成功！彼女たちは原宿特有のキッチュな感性をベースに、多彩な「カワイイ」を音楽で表現。昨年『かわいい