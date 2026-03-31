ボーイズグループBTSのメンバー、Vが英語学習に没頭する近況を公開し、ファンから応援されている。去る3月30日、Vは自身のSNSに英語で「今回はガチでやる。言い訳しない」という文章とともに動画を投稿した。英語の勉強に集中するという意志を示した。【写真】「めちゃくちゃ大変」新ALで英語に苦労したV公開された動画には、早朝から英語会話のインターネット講義を受講する姿が収められている。ネイティブの発音を繰り返し聞き、