【モデルプレス＝2026/03/31】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）より、初回放送の個人全体視聴率と世帯視聴率（ビデオリサーチ社調べ／関東地区）が発表された。【写真】「風、薫る」主演女優「陶器のような美しさ」素肌際立つウェディングドレス姿◆朝ドラ「風、薫る」初回視聴率発表初回の平均視聴率（※4歳以上の個人全体の視聴率）は8.3％、世帯視聴率は1