【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG ハイペリオン】 3月31日13時より予約開始 11月 発送予定 価格：29,920円 バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG ハイペリオン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月31日13時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価