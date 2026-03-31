坂出緩衝緑地完成イメージ図 坂出緩衝緑地は、香川県坂出市の番の州地区や周辺の工業団地の開発に伴い、公害防止や市街地の生活環境保全を目的として整備された都市公園です。 整備から40年以上が経過したことから、誰でも安全に安心して利用できる緩衝緑地の再生などを目指して、坂出市が2026年3月から再整備工事を行っています。 坂出市は「繁茂している樹木は計画的に間伐や剪定を行い、木陰を残しつつ見通しの